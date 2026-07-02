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Od pondelka začnú s opravou cesty do obce Vlky

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Rekonštrukcia je nevyhnutná na zachovanie ich bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti.

Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Letné rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa od pondelka (6. 7.) rozšíria aj na cestu smerujúcu do obce Vlky v okrese Senec. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Cieľom prác je zvýšiť únosnosť vozovky a predĺžiť jej životnosť využitím modernej technológie recyklácie za studena priamo na mieste,“ uviedla. Dodala, že okrem nového asfaltového krytu bude súčasťou revitalizácie aj úprava krajníc, vyčistenie odvodňovacích priekop a obnova vodorovného aj zvislého dopravného značenia.

„Stavebné práce budú realizované v polovičnom profile vozovky za čiastočnej uzávery. Počas rekonštrukcie budú dočasne zrušené autobusové zastávky v opravovanom úseku cesty,“ upozornila Forman.

Pripomenula, že od pondelka (29. 6.) realizuje kraj prestavbu mostných objektov medzi Budmericami a Modrou. Rekonštrukcia je nevyhnutná na zachovanie ich bezpečnej prevádzky a predĺženie životnosti. „Premávka je v dotknutom úseku vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená striedavo jednosmerne prostredníctvom svetelnej signalizácie s možnosťou dynamického riadenia,“ vysvetlila hovorkyňa BSK o čiastočnom obmedzení počas prác, ktoré by mali byť ukončené najneskôr v januári 2027.
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