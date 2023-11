Od Ružomberka až po Žilinu sú na ceste rozsiahle kolóny

Ružomberok 19. novembra (TASR) - Rozsiahle kolóny sa aktuálne tvoria na ceste prvej triedy I/18 od Ružomberka až po Žilinu. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková. Výnimkou je úsek D1 na úrovni Turian v okrese Martin. Kolóny sú podľa Šefčíkovej zapríčinené zhustenou premávkou.



Policajná hovorkyňa dodala, že cesty sú aktuálne bez škodových udalostí alebo prekážok v premávke. "Polícia neustále dohliada na premávku a robí všetky potrebné opatrenia s cieľom zlepšiť dopravnú situáciu," ubezpečila.



Zelená vlna RTVS informuje, že na trase z Vrútok do Žiliny popod hrad Strečno je aktuálne zdržanie viac ako hodinu, stojí sa už na diaľnici D1. Na trase z Ružomberka po Hubovú je zdržanie dokopy 20 minút, z Ivachnovej po Hubovú cez Ružomberok je to dokopy 40 minút. V stúpaní na Donovaly z Ružomberka si vodiči postoja 50 minút.