Od septembra by sa mala otvoriť nová materská škola v Žiari n. Hronom

Žiar nad Hronom 21. mája (TASR) - Od septembra tohto roka by mala v Žiari nad Hronom otvoriť svoje brány nová súkromná materská škola (MŠ). Jej otvorenie v areáli Základnej školy Ul. Dr. Janského plánuje spoločnosť Európske vzdelávacie strediská pre povolanie a spoločnosť so sídlom v Závadke nad Hronom, ktorá v meste prevádzkuje aj Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EBG.



Zaradenie novej materskej školy do siete škôl a školských zariadení odsúhlasilo na poslednom rokovaní aj žiarske mestské zastupiteľstvo. Štatutárny zástupca spoločnosti Marek Nikel v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že keď získajú všetky potrebné povolenia, začne prebiehať aj informovanie verejnosti a prijímanie detí.



Nikel doplnil, že kapacita materskej školy EBG bude postupne napĺňaná až do maximálneho počtu 55 detí, pričom plánujú postupné otvorenie troch tried. „Naším hlavným cieľom je poskytovať kvalitnú jazykovú prípravu, zoznamovať deti s prírodnými vedami a rozvíjať ich technické myslenie. Veríme, že tieto oblasti sú kľúčové pre moderné vzdelávanie a prispievajú k celkovému rozvoju dieťaťa,“ poznamenal Nikel.



Nová súkromná MŠ bude podľa jeho slov dopĺňať učebný plán, ciele a zameranie Základnej školy Ul. Dr. Janského, keďže sa nachádza v jednom areáli. „Okrem toho bude slúžiť aj ako miesto pre prax žiakov Súkromnej pedagogickej školy EBG, čím sa stane miestom pre praktické vzdelávanie budúcich pedagógov,“ doplnil.