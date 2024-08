Od septembra sa začnú na školách v Petržalke futbalové krúžky

Bratislava 4. augusta (TASR) - V bratislavskej Petržalke štartujú od septembra futbalové krúžky pre deti. Pilotný projekt z dielne mestskej časti bude dostupný na vybraných základných školách. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Vytypovali sme si rôzne lokality Petržalky tak, aby deti s rodičmi mali čo najjednoduchší a najdostupnejší prístup k tréningom s ohľadom na ich bydlisko, prácu alebo školu dieťaťa," ozrejmil starosta Petržalky Ján Hrčka. Ide konkrétne o Základnú školu (ZŠ) Dudova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Holíčska a ZŠ Narnia.



Zároveň futbalové krúžky sú určené pre žiakov prvého stupňa vo veku od šesť do 11 rokov. Deti budú zaradené do skupín podľa stupňa zaťaženia a prihliadať sa má na skúsenosti s futbalom, takže na výber majú byť tri kategórie - začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý.



Podľa samosprávy budú za začiatočníkov považovaní tí, ktorí nikdy predtým netrénovali v organizovanom tréningu pod vedením trénera, mierne pokročilí budú deti, ktoré s futbalom nejaké skúsenosti majú a zúčastnili sa niekoľkých tréningov pod vedením trénera. Zároveň do kategórie pokročilých budú zaradené deti, ktoré navštevovali alebo navštevujú futbalové kluby a ovládajú základné techniky s loptou.



"Naša koncepcia spočíva v individualizácii každého hráča. Spoločným cieľom pre nás je, aby sa dieťa venovalo tomu, čo ho baví, bez ohľadu na výkonnosť alebo talent," uviedol Hrčka. Prihlasovanie na krúžky je možné na webe petrzalkasportuje.sk.