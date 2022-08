Od septembra spojí Stupavu,Marianku a Záhorskú Bystricu nová linka 216

Bratislava 22. augusta (TASR) – Sieť regionálnych autobusov v Bratislavskom kraji rozšíri od pondelka 5. septembra nová okružná linka č. 216. Od začiatku nového školského roka bude v pracovných dňoch jazdiť na trase Stupava – Záhorská Bystrica – Marianka – Stupava. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Spoje budú premávať počas pracovných dní v čase 05.00 – 17.00 h, v hodinových intervaloch. "Ich trasa povedie z autobusovej stanice v Stupave cez novozriadené zastávky Pri majeri, Bočná, Dlhá, Vajanského, Mlynská, následne sa pripoja k existujúcim zastávkam Škola a Mást. Odtiaľ bude 216-ka pokračovať cez Záhorskú Bystricu do Marianky a späť do Stupavy," konkretizovala trasu Vozárovú. Nová linka má podľa nej zabezpečiť priame spojenie obcí Marianka a Stupava, a tiež lepšiu obsluhu lokalít vo vnútrozemí Stupavy, ktoré sa nachádzajú ďalej od hlavnej cesty.



Podobne ako v minulom školskom roku pri linke č. 215, aj nová linka bude mať ranný spoj, ktorý umožní žiakom, bývajúcim v Marianke, odviezť sa o 07.30 h do školy v Záhorskej Bystrici či Stupave.