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Od septembra znížia počet tried materských škôl v Senici
Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Hollého a L. Novomeského.
Autor TASR
Senica 9. júla (TASR) - Od septembra bude v materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica fungovať 21 tried namiesto doterajších 23. V prevádzke zostanú všetky MŠ aj všetkých osem elokovaných pracovísk. Dôvodom zmeny je pokračujúci pokles počtu detí v predškolskom veku. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Hollého a L. Novomeského. „Reagujeme tak na klesajúcu demografickú krivku za posledné štyri roky. Kým v školskom roku 2022/2023 navštevovalo pracoviská materskej školy 642 detí, od septembra 2026 nastúpi do škôlok už len 408 detí,“ ozrejmila.
Pri voľbe konkrétnych tried podľa Moravcovej najviac zavážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun, a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov. „V prípade elokovaného pracoviska na Hollého ulici sa redukovaná trieda nachádza v samostatnom pavilóne, čo umožňuje ušetriť na prevádzke výraznejšie,“ doplnila.
Do škôlky na Hollého ulici malo od septembra nastúpiť 11 detí. „Šesť z nich bude prijatých do iných materských škôl, ktoré ich rodičia uviedli ako alternatívu pri podávaní prihlášok,“ zhrnula Morvacová. Vedenie materskej školy situáciu odkomunikovalo aj s rodičmi. „S rodičmi týchto detí sme hovorili a vnímam to tak, že rozumejú okolnostiam, pre ktoré sme museli pristúpiť k presunom,“ uviedla riaditeľka MŠ v Senici Marta Haslová.
Na Ulici L. Novomeského je situácia jednoduchšia a zapísané deti nikam odchádzať nemusia. „Ku koncu školského roka z tejto materskej školy odišli dve triedy predškolákov, vďaka čomu vieme bez problémov prijať všetky prihlásené deti,“ doplnila riaditeľka.
Zmena sa dotkne aj personálneho zabezpečenia prevádzky. „Z pracoviska na Hollého prejdú dve učiteľky na inú pobočku. Jednej nepedagogickej zamestnankyni bude upravený úväzok a ďalšia odchádza do dôchodku. Pedagogické zamestnankyne z L. Novomeského sa takisto presunú na iné pracoviská, kde nahradia kolegyne odchádzajúce do dôchodku,“ uviedla Moravcová.
Mesto k redukcii počtu tried pristúpilo už vlani, keď ich počet znížilo z 27 na 23. V optimalizácii siete MŠ plánuje pokračovať aj v budúcnosti. Pri hľadaní konkrétnych riešení sa chce oprieť o expertnú analýzu. „Tá zohľadní zadefinované kritériá, ktoré navrhli zástupcovia škôlok, poslanci a rodičia na spoločnom júnovom stretnutí. Ide napríklad o dostupnosť predškolských zariadení v jednotlivých mestských častiach, ekonomické ukazovatele, kvalitu vybavenia budov či vplyv na dopravnú situáciu v meste,“ dodala hovorkyňa.
Zmena sa dotkne dvoch tried v elokovaných pracoviskách na uliciach Hollého a L. Novomeského. „Reagujeme tak na klesajúcu demografickú krivku za posledné štyri roky. Kým v školskom roku 2022/2023 navštevovalo pracoviská materskej školy 642 detí, od septembra 2026 nastúpi do škôlok už len 408 detí,“ ozrejmila.
Pri voľbe konkrétnych tried podľa Moravcovej najviac zavážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun, a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov. „V prípade elokovaného pracoviska na Hollého ulici sa redukovaná trieda nachádza v samostatnom pavilóne, čo umožňuje ušetriť na prevádzke výraznejšie,“ doplnila.
Do škôlky na Hollého ulici malo od septembra nastúpiť 11 detí. „Šesť z nich bude prijatých do iných materských škôl, ktoré ich rodičia uviedli ako alternatívu pri podávaní prihlášok,“ zhrnula Morvacová. Vedenie materskej školy situáciu odkomunikovalo aj s rodičmi. „S rodičmi týchto detí sme hovorili a vnímam to tak, že rozumejú okolnostiam, pre ktoré sme museli pristúpiť k presunom,“ uviedla riaditeľka MŠ v Senici Marta Haslová.
Na Ulici L. Novomeského je situácia jednoduchšia a zapísané deti nikam odchádzať nemusia. „Ku koncu školského roka z tejto materskej školy odišli dve triedy predškolákov, vďaka čomu vieme bez problémov prijať všetky prihlásené deti,“ doplnila riaditeľka.
Zmena sa dotkne aj personálneho zabezpečenia prevádzky. „Z pracoviska na Hollého prejdú dve učiteľky na inú pobočku. Jednej nepedagogickej zamestnankyni bude upravený úväzok a ďalšia odchádza do dôchodku. Pedagogické zamestnankyne z L. Novomeského sa takisto presunú na iné pracoviská, kde nahradia kolegyne odchádzajúce do dôchodku,“ uviedla Moravcová.
Mesto k redukcii počtu tried pristúpilo už vlani, keď ich počet znížilo z 27 na 23. V optimalizácii siete MŠ plánuje pokračovať aj v budúcnosti. Pri hľadaní konkrétnych riešení sa chce oprieť o expertnú analýzu. „Tá zohľadní zadefinované kritériá, ktoré navrhli zástupcovia škôlok, poslanci a rodičia na spoločnom júnovom stretnutí. Ide napríklad o dostupnosť predškolských zariadení v jednotlivých mestských častiach, ekonomické ukazovatele, kvalitu vybavenia budov či vplyv na dopravnú situáciu v meste,“ dodala hovorkyňa.