Od Silvestra do rána bolo v Banskobystrickom kraji 12 zásahov

Banská Bystrica 1. januára (TASR) – Hasiči z Banskobystrického kraja zasahovali počas Silvestra (31.12.) a novoročného rána do 7.00 h dvanásťkrát. Pre TASR to v sobotu uviedol Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Ako dodal, k požiarom vyslali hasičov šesťkrát, rovnaký počet výjazdov bol aj k technickým udalostiam. „Z nich to boli dve dopravné nehody,“ spomenul s tým, že pri všetkých zasahovalo spolu 44 príslušníkov HaZZ a 21 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí.



Podľa neho oproti predošlému roku stúpol počas silvestrovskej noci počet požiarov o dva prípady, celkový počet výjazdov sa zvýšil o štyri.