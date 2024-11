Od soboty bude otvorený a prejazdný úsek Ulice Jána Bottu v Trnave

Trnava 15. novembra (TASR) - Stavebné práce na Ulici Jána Bottu v Trnave v úseku od križovatky so Šafárikovou po križovatku s Ulicou Terézie Vansovej sú v záverečnej fáze. Od soboty 16. novembra bude v tomto úseku zrušená uzávera ulice a miestna cesta bude opäť prejazdná. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"Aktuálne sa v spomínanej lokalite realizujú dokončovacie práce," priblížila samospráva. Zmení sa preto aj trasovanie mestskej autobusovej linky číslo 16, ktorá nebude od soboty využívať obchádzkové trasy vedené po uliciach Kuzmányho a Ovocnej.



"Naďalej však zostáva v platnosti obchádzková trasa po Ulici Juraja Fándlyho a Šafárikovej, ktorá bude platná až do ukončenia výstavby kruhovej križovatky na Študentskej a Ulici Jána Bottu," spresnilo mesto.



Samospráva ďalej informovala, že z dôvodu búracích a neskôr stavebných prác a takisto z dôvodu rekonštrukcie prípojok inžinierskych sietí bude od pondelka 18. novembra 2024 do konca marca 2026 nutná úplná uzávera chodníka popri právnickej fakulte a parkovacích miest na Rázusovej ulici. "Cesta na Rázusovej ulici bude v spomínanom termíne v úseku od Kollárovej po Námestie SNP prejazdná, avšak v obmedzenom režime, pretože pre vozidlá stavby bude ulica v tomto úseku zobojsmernená," dodalo mesto.