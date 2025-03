Od soboty platia v košickej MHD viaceré zmeny

Košice 1. marca (TASR) - Od soboty platia v prevádzke mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach viaceré zmeny, ktoré sa týkajú autobusovej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



Ako povedala, v dôsledku pribúdajúceho počtu obyvateľov v lokalite Panoráma spúšťajú od soboty do prevádzky novú zastávku s názvom Panoráma, ktorú bude obsluhovať autobusová linka 35. Obyvateľom sídliska tak skrátia vzdialenosť od najbližšej zastávky.



"Zároveň rozdeľujeme zastávku Heringeš na dve stanovištia, aby bol oddelený smer centrum a smer Lingov. Na prvom stanovišti budú zastavovať autobusové linky 20 a 35 v smere na Lingov a na druhom stanovišti bude zastavovať iba autobusová linka 35 v smere do centra," doplnila Bujňáková.



Pre zlepšenie prepravy zamestnancov U. S. Steel na sídliská posúva dopravný podnik časy odchodov autobusových liniek RA po 14.00 h v pracovných dňoch. Cestujúcim sa tak podľa Bujňákovej skráti čas vyčkávania na spoj po ukončení pracovnej zmeny. Zároveň budú vozidlá prichádzať do jednotlivých nástupíšť postupne s odstupom jednej až dvoch minút, čo na zastávke vytvorí lepší prehľad.



S cieľom skvalitniť prepravu dopravný podnik upravuje aj cestovné poriadky na vybraných autobusových linkách 17, 26, 29, 52 a 56. Nové cestovné poriadky sú k dispozícii na webstránke dopravného podniku alebo priamo na zastávkach MHD.



"Pre študentov ubytovaných na internátoch v Košiciach vytvárame na autobusovej linke 57 nový cestovný poriadok s pevnými odchodmi, s ohľadom na príchody vlakov a s koordináciou s autobusovými linkami 17 a 19. Premávať bude i naďalej každú nedeľu, pred dňom školského vyučovania," dodala Bujňáková.