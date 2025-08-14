< sekcia Regióny
Od soboty spustia prevádzku združenej zastávky Amfiteáter v Košiciach
Električková zastávka v smere Námestie Maratónu mieru tak po novom bude slúžiť aj pre autobusové linky.
Autor TASR
Košice 14. augusta (TASR) - Od soboty (16. 8.) dôjde v Košiciach k spusteniu prevádzky združenej zastávky Amfiteáter. Električková zastávka v smere Námestie Maratónu mieru tak po novom bude slúžiť aj pre autobusové linky. Na sociálnej sieti o tom informuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).
Na združenej zastávke budú zastavovať električkové linky č. 6, 9, R3, R4, R7 a autobusové linky č. 12, 18, 19, 55, N2. „Autobusové linky 12, 18, 19, 55 a N2 už nebudú zastavovať na pôvodnej zastávke Amfiteáter pri čerpacej stanici,“ upozorňuje DPMK s tým, že autobusové linky 13 a 22 prichádzajúce od Kalvárie budú premávať bez zmien.
