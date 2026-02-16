< sekcia Regióny
Prípady z Prešovského kraja: Psa bil a sedemkrát strelil do hlavy
V inom prípade muž jazdou v aute ohrozoval ľudí na parkovisku.
Autor TASR,aktualizované
Muž v júni 2025 po tom, čo zistil, že mu ročný pes rozhrýzol rastlinu hrozna, priviazal psa reťazou ku kolu a opakovane ho udieral dreveným predmetom. Po údere do oblasti hlavy pes stratil vedomie. Podľa zistení vyšetrovateľov obvinený následne bezvládne zviera sedemkrát strelil vzduchovou strelnou zbraňou do hlavy. „Svojím konaním spôsobil psovi závažné zranenia, ktorým by bez včasného veterinárneho ošetrenia s najväčšou pravdepodobnosťou podľahol. Konanie obvineného bolo v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa s tým, že sudkyňa zároveň uložila mužovi trest prepadnutia veci - vzduchovej strelnej zbrane.
K usvedčeniu páchateľa výrazne prispela dôsledná operatívno-pátracia činnosť enviropolicajtov.
Polícia obvinila 21-ročného Stropkovčana z jazdy pod vplyvom alkoholu
Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v sobotu (14. 2.) dve hodiny po polnoci v obci Duplín, polícia obvinila 21-ročného Stropkovčana. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, muža zastavila policajná hliadka z dôvodu, že s autom jazdil nekoordinovane, zo strany na stranu. „Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok presiahol 2,1 promile. Bol obmedzený na osobnej slobode, po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila Ligdayová.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku.
Polícia obvinila muža, ktorý jazdou v Lučivnej ohrozoval ľudí na parkovisku
Polícia obvinila muža, ktorý jazdou v aute ohrozoval ľudí na parkovisku a narazil do odstaveného auta v obci Lučivná v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová uviedla, že incident sa stal v sobotu (14. 2.) popoludní.
„Muž viedol osobné vozidlo po parkovisku v obci Lučivná, pričom sa plne nevenoval vedeniu vozidla a ani situácii v cestnej premávke, jazdou ohrozoval osoby nachádzajúce sa na parkovisku. Po chvíľke muž s autom narazil do odstaveného motorového vozidla, pokúsil sa z miesta udalosti odísť,“ uviedla hovorkyňa.
Privolaná policajná hliadka ho vyzvala na vykonanie dychovej skúšky, čo odmietol. Rovnako tak odmietol podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu, ktoré je potrebné na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky v jeho organizme.
Škoda na vozidle, ktoré poškodil, bola vyčíslená na približne 1000 eur. „Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite 53-ročného muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uzavrela Ligdayová.
Polícia obvinila muža, ktorý v Podolínci poškodil dve autá i dvere do bytu
Polícia obvinila muža, ktorý v posledných dňoch v Podolínci poškodil dve autá i dvere do bytu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 30-ročný muž čelí obvineniu z pokračovacieho trestného činu poškodzovania cudzej veci.
„Najskôr 18. januára podvečer poškodil osobné vozidlo tým spôsobom, že kopal do spätného zrkadla. Majiteľovi auta vznikla škoda približne 730 eur. O pár dní neskôr, 9. februára popoludní, v jednom z bytových domov poškodil dvere bytu, takisto kopaním. Vo štvrtok (12. 2.) dopoludnia na Popradskej ulici rovnakým spôsobom poškodil spätné zrkadlo na osobnom vozidle a spôsobil majetkovú škodu ďalších zhruba 150 eur,“ konkretizovala hovorkyňa.
Vo štvrtok popoludní muža policajti zadržali a po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Okresný vyšetrovateľ v Starej Ľubovni na neho spracoval podnet na vzatie do väzby.
Polícia vyšetruje prípad v Poprade, pri ktorom muž fyzicky napadol ženu
Polícia vyšetruje prípad, pri ktorom 39-ročný muž fyzicky napadol ženu v jednom z rodinných domov v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k incidentu došlo vo štvrtok (12. 2.) podvečer.
„V rodinnom dome napadol 31-ročnú ženu. Začal ju kopať do stehna, mimoriadne vulgárne jej nadával, fackoval ju, ťahal za vlasy. Napadnutá žena odišla do kúpeľne, no muž šiel za ňou. Potom ju hlavou udrel do čela a uhryzol ju,“ priblížila hovorkyňa.
Privolaná policajná hliadka agresívneho útočníka zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
Polícia obvinila 38-ročného muža, ktorý pri jazde v Poprade nafúkal dve promile
Polícia obvinila 38-ročného muža, ktorý jazdil opitý v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila vo štvrtok (12. 2.) dopoludnia, keďže na Partizánskej ulici jazdil nezvyčajne a nedržal sa svojej strany jazdného pruhu.
„Po zastavení bol podrobený kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky preukázal, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou dve promile. Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla hovorkyňa.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade nezodpovedného vodiča obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Od starších ľudí vylákal viac ako 54.000 eur
Trestné stíhanie vo veci pokračujúceho zločinu podvodu vedie vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku v súvislosti s vylákaním viac ako 54.000 eur od 82-ročného muža a 83-ročnej ženy v okrese Stropkov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v období od novembra 2024 do nedele (15. 2.) v jednej z obcí v okrese Stropkov na dvore rodinného domu neznámy páchateľ pod zámienkami falošných informácií o nepriaznivej rodinnej situácii alebo vážnych zdravotných problémov vylákal od staršieho muža a ženy finančné prostriedky v rôznych sumách.
„Dôverčivý muž tak prišiel o 24.380 eur a dôverčivá pani o 30.000 eur,“ povedala Ligdayová.
Zákon pri tomto konaní, kde poškodenými sú chránené osoby, stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Polícia v Sabinove vyšetruje prípad nebezpečného vyhrážania sa chránenej osobe
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove rieši prípad trestného činu nebezpečného vyhrážania, kde poškodenou je chránená osoba. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, ide o ženu vyššieho veku.
„V sobotu (14. 2.) podvečer v jednej z okolitých obcí sa mal 69-ročný muž vyhrážať svojej manželke zabitím. Muž sa vyhrážal podrezaním aj ďalšiemu členovi rodiny. Išlo o konanie závažnejším spôsobom, so zbraňou,“ uviedla Ligdayová.
Policajná hliadka podľa jej slov po príchode na miesto udalosti zadržala podozrivého muža. Umiestnila ho do cely policajného zaistenia a vykonala s ním potrebné procesné úkony.