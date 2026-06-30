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Od stredy bude pre vodičov uzavretá časť Špitálskej ulice v Bratislave

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Polícia žiada vodičov, aby sa riadili dopravným značením.

Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Špitálska ulica v bratislavskom Starom Meste bude pre vodičov od stredy (1. 7.) v úseku medzi Kolárskou ulicou a Námestím SNP v smere na Štúrovu ulicu uzavretá. Odbočiť sa bude dať na Kolársku ulicu. Obmedzenie súvisí s výstavbou novej električkovej zastávky. V opačnom smere bude Špitálska ulica prejazdná. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

„Obchádzková trasa bude vedená cez Rajskú a Dunajskú ulicu - dočasne, preto bude umožnené aj ľavé odbočenie z Dunajskej ulice na Štúrovu ulicu,“ priblížila hovorkyňa. Obmedzenie pre vodičov sa týka oblasti v okolí električkovej zastávky Centrum. Dotkne sa i križovatky Špitálska - Námestie SNP, kde sa budú vykonávať prestavbové práce električkového „trojuholníka“.

Polícia žiada vodičov, aby sa riadili dopravným značením.
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