< sekcia Regióny
Od stredy dôjde k zmenám v prevádzke košickej MHD
K úprave cestovných poriadkov dôjde na linkách 10, 15, 17, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 52 a R1.
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od stredy (1. 10.) upravuje cestovné poriadky a trasovania niektorých liniek MHD. Zmeny sú podľa neho zamerané predovšetkým na zlepšenie dopravnej obslužnosti priemyselného parku pri letisku, logistických centier a letiska Košice, ako aj na prispôsobenie spojov novým požiadavkám cestujúcej verejnosti. DPMK o tom informuje na svojej webovej stránke. Cestujúcich zároveň vyzýva, aby si pred každou cestou overili aktuálne spojenia.
K úprave cestovných poriadkov dôjde na linkách 10, 15, 17, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 52 a R1. Od októbra sprevádzkujú aj dve nové autobusové zastávky, a to Červený rak pri logistickej hale CTPark Košice II za odbočkou z cesty E58 a Andreja Kvasa pri Panattoni Parku. „Tieto zastávky výrazne zlepšia dostupnosť zamestnania v rozrastajúcich sa priemyselných zónach na juhu mesta,“ uvádza DPMK.
Súčasná trasa linky 23 bude rozdelená na dve samostatné linky. Linka 23 bude naďalej zabezpečovať priame spojenie medzi Staničným námestím a letiskom. „Vybrané spoje budú obsluhovať aj zastávky Bahýľova a Faurecia, čím sa zabezpečí spojenie s pracoviskami v tejto oblasti. Odchody sú časovo zosúladené s pripravovanou novou leteckou linkou Bratislava - Košice,“ dodáva podnik. Nová linka 38 bude premávať na trase Staničné námestie - Bahýľova/Faurecia - Andreja Kvasa. Vybrané ranné a večerné spoje počas pracovných dní budú rozšírené o trasy z/na Madridskú a Lingov, čo má obyvateľom sídlisk Ťahanovce a Dargovských hrdinov umožniť priame cestovanie do priemyselného parku bez prestupu.
Čo sa týka posilnenia ranných spojov, na linke 31 pribudne o 6.58 h nový spoj z Vyšného Opátskeho na Námestie osloboditeľov, na linke 32 pôjde o školský spoj o 7.13 h z Košickej Novej Vsi na Lingov a na linke 36 pridá DPMK nový pár spojov do mestskej časti Myslava s odchodom z Maše o 6.42 h. K menším úpravám dôjde na linkách 52 a R1 v smere zo Šace do mesta.
Aktuálne cestovné poriadky sú dostupné aj na webovej stránke DPMK.
K úprave cestovných poriadkov dôjde na linkách 10, 15, 17, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 52 a R1. Od októbra sprevádzkujú aj dve nové autobusové zastávky, a to Červený rak pri logistickej hale CTPark Košice II za odbočkou z cesty E58 a Andreja Kvasa pri Panattoni Parku. „Tieto zastávky výrazne zlepšia dostupnosť zamestnania v rozrastajúcich sa priemyselných zónach na juhu mesta,“ uvádza DPMK.
Súčasná trasa linky 23 bude rozdelená na dve samostatné linky. Linka 23 bude naďalej zabezpečovať priame spojenie medzi Staničným námestím a letiskom. „Vybrané spoje budú obsluhovať aj zastávky Bahýľova a Faurecia, čím sa zabezpečí spojenie s pracoviskami v tejto oblasti. Odchody sú časovo zosúladené s pripravovanou novou leteckou linkou Bratislava - Košice,“ dodáva podnik. Nová linka 38 bude premávať na trase Staničné námestie - Bahýľova/Faurecia - Andreja Kvasa. Vybrané ranné a večerné spoje počas pracovných dní budú rozšírené o trasy z/na Madridskú a Lingov, čo má obyvateľom sídlisk Ťahanovce a Dargovských hrdinov umožniť priame cestovanie do priemyselného parku bez prestupu.
Čo sa týka posilnenia ranných spojov, na linke 31 pribudne o 6.58 h nový spoj z Vyšného Opátskeho na Námestie osloboditeľov, na linke 32 pôjde o školský spoj o 7.13 h z Košickej Novej Vsi na Lingov a na linke 36 pridá DPMK nový pár spojov do mestskej časti Myslava s odchodom z Maše o 6.42 h. K menším úpravám dôjde na linkách 52 a R1 v smere zo Šace do mesta.
Aktuálne cestovné poriadky sú dostupné aj na webovej stránke DPMK.