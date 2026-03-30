< sekcia Regióny
Od stredy dôjde v Trnave k úprave prevádzky viacerých liniek MHD
Najvýraznejšie zmeny sa týkajú liniek číslo 3 a 5.
Autor TASR
Trnava 30. marca (TASR) - Od stredy (1. 4.) dôjde k úprave prevádzky viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave. Najvýraznejšie zmeny sa týkajú liniek číslo 3 a 5. Informovala o tom trnavská radnica.
Na linke číslo 2 pribudne nový spoj počas školského roka, ktorý bude premávať zo zastávky Železničná stanica na Vozovku s odchodom o 14.52 h. Na linke číslo 6 príde k miernemu predĺženiu jazdného času medzi zastávkami B. Smetanu A a Úrad práce C a zároveň sa do trasy zaraďuje nová zastávka J. G. Tajovského B.
Najvýraznejšie zmeny sa týkajú liniek číslo 3 a 5. „Zastávka Prednádražie A (nástupná aj výstupná) bude po novom umiestnená v blízkosti pôvodnej odstavnej plochy vozidiel MHD neďaleko bývalého zberného dvora,“ ozrejmila samospráva. Zmena súvisí s úpravou organizácie dopravy na Mozartovej ulici, kde bude úsek po novom jednosmerný v opačnom smere.
Súčasné polohy zastávok Prednádražie A a Prednádražie B sa rušia. Zároveň sa od stredy sprevádzkuje nová zastávka J. G. Tajovského B, ktorú nájdu obyvatelia vedľa zberného dvora. Po novom bude linka číslo 5 obsluhovať zastávku G. Steinera A. „V súvislosti s týmito zmenami sa predlžujú jazdné doby na vybraných úsekoch, najmä medzi zastávkami J. G. Tajovského A, B a Prednádražie A, ako aj medzi zastávkami B. Smetanu A a Úrad práce A,“ dodalo mesto.
