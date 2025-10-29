< sekcia Regióny
Od štvrtka budú spoje v Bratislave premávať v prázdninovom režime
Linky MHD budú vo štvrtok a piatok (30. a 31. 10.) premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny, avšak s niekoľkými výnimkami.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Dopravcovia v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú od štvrtka (30. 10.) do nedele (2. 11.) premávať v upravenom režime. Úpravy súvisia s jesennými prázdninami, ale aj so zvýšeným počtom cestujúcich na cintoríny. Vybrané spoje na ne budú cez víkend posilnené. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
Linky MHD budú vo štvrtok a piatok (30. a 31. 10.) premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny, avšak s niekoľkými výnimkami. Vo štvrtok budú linky 31, 39, 87 a 184 premávať ako počas školského roka, v piatok nebude premávať linka 184.
„Regionálne autobusové linky budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Vlakové linky budú premávať bez obmedzení, t. j. ako v bežný pracovný deň,“ podotkla Vozárová.
Počas soboty a nedele (1. a 2. 11.) budú linky MHD premávať vo víkendovom režime, avšak taktiež s niekoľkými výnimkami. V sobotu nebudú premávať linky 31 a 69, v nedeľu nebude premávať linka 31.
Na linkách 39 a 80 bude zároveň v oba dni posilnená premávka k vybraným cintorínom. Linka 39 premávajúca k Cintorínu Slávičie údolie a k Martinskému cintorínu bude premávať častejšie. Linka 80 premávajúca k Cintorínu Petržalka bude mať všetky spoje, od 7.00 do 20.00 h, premávajúce na konečnú Kapitulský dvor, predĺžené až po Cintorín Petržalka.
Bratislavské krematórium je dostupné mestskou hromadnou dopravou a regionálnymi autobusmi liniek 36, 37, 215, 216, 219, 245, 250 a 269.
Regionálne autobusové linky i vlakové linky budú premávať v bežnom režime, teda podľa cestovných poriadkov platných pre voľné dni.
