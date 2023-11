Od štvrtka do soboty bude v Trenčíne potravinová zbierka

Trenčín 21. novembra (TASR) - Občianske združenie Misia lásky pripravilo v Trenčíne od štvrtka (23. 11.) do soboty (25. 11.) potravinovú zbierku. Informoval o tom predseda združenia Tibor Stašák.



"Trvanlivé potraviny a drogériu, ktorá poputuje do rúk ľuďom v núdzi a sociálne slabším spoluobčanom, môže verejnosť v tomto období odovzdať dobrovoľníkom do pripravených zberných košov v blízkosti pokladní supermarketu Tesco," uviedol Stašák.



Občianske združenie Misia lásky pôsobí v Trenčíne osem rokov. Združenie nemá žiadnych zamestnancov, všetci v ňom pracujú ako dobrovoľníci a v súčasnosti je ich približne 40. Hlavným poslaním dobrovoľníckej organizácie je poskytovanie potravinovej pomoci sociálne slabým skupinám obyvateľstva na území mesta a v priľahlých obciach.



"Prevádzkujeme charitatívny sklad potravín so sociálnou výdajňou potravín, sídli v prenajatých priestoroch bývalého závodu Merina. Výdajňa funguje počas pracovných dní od 10.00 do 11.00 h výhradne pre ľudí bez domova. Pre sociálne slabých obyvateľov a sociálne slabé rodiny je otvorená v utorok a piatok od 16.00 do 17.00 h," doplnil.



V súčasnosti potravinami pomáhajú viac ako 250 rodinám, ľuďom bez domova a dôchodcom. Ovocie a zeleninu poskytujú podľa možností aj centrám pre deti a rodiny v Zlatovciach a Lastovička, krízovému centru pre týrané matky s deťmi Luna, Hospicu milosrdných sestier či nocľahárni.