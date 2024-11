Od štvrtka pokračuje tretia etapa obnovy ciest v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - V centre mesta Banská Bystrica pokračuje od štvrtka (28. 11.) tretia etapa obnovy ciest zo získanej štátnej dotácie 300.000 eur. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že na frekventovaných úsekoch bude väčšina stavebných prác realizovaná najmä počas blížiaceho sa víkendu. Na zmenu organizácie dopravy upozorní motoristov prenosné dopravné značenie a poverení zamestnanci zhotoviteľa.



Vo štvrtok ráno sa začne s obnovou vozovky na mimoúrovňovej križovatke na Ulici 29. augusta. Z tohto dôvodu nebude na ňu možné odbočiť z hlavnej cesty I/66. Dopravné obmedzenia v tejto lokalite potrvajú do piatka (29. 11.) predbežne do 17.00 h.



"V piatok v ranných hodinách začneme aj s frézovaním úseku Kapitulskej ulice, od križovatky s Cikkerovou po cestu I/66. O regulovanie dopravy sa postarajú naši zamestnanci. Po ukončení frézovania bude Kapitulská ulica v tomto úseku uzatvorená od piatka obeda pre akúkoľvek dopravu až do ukončenia stavebných prác a zároveň bude zakázané odbočiť do tejto lokality z cesty I/66. Predpokladáme, že kladenie nových asfaltov stihneme zrealizovať do nedele (1. 12.) do polnoci tak, aby nasledujúci deň ráno došlo k opätovnému sprejazdneniu," vysvetlil Michal Hrnčár zo spoločnosti Pemax Plus.



Mesto upozorňuje motoristov a rezidentov, že ulice F. Švantnera, Národná, Kuzmányho a J. Cikkera budú prejazdné v oboch smeroch a nedá sa na nich parkovať. Kapitulská ulica, v časti od Námestia SNP po križovatku s ulicou J. Cikkera, bude prístupná a regulovaná povereným zamestnancom zhotoviteľa. Dočasne sa nebude dať dostať k Pamätníku SNP a ani na parkovisko pod Baštou.



"Vodičov a rezidentov dotknutých lokalít žiadame o trpezlivosť. Držitelia zľavnených parkovacích kariet, vydaných spoločnosťou zabezpečujúcou systém plateného parkovania v centre mesta, môžu využiť ulice v centrálnej mestskej zóne, ktoré sa nachádzajú v blízkosti ich bydliska," dodal Martin Snopko, poverený vedením oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu.



Počas prvej a druhej etapy sa podarilo obnoviť Národnú ulicu popri parčíku Ladislava Novomeského, Švantnerovu ulicu popod Štátnu operu, parkovaciu plochu pri Národnom dome, chodník a časť vozovky na Cikkerovej ulici od križovatky s Národnou a Kapitulskou ulicou.