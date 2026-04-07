VODIČI, POZOR: Začne sa oprava pásu cesty pri košickom Pereši
Oprava sa týka cesty I/16 v kilometri 205,485 - 203,345.
Autor TASR
Košice 7. apríla (TASR) - Veľkoplošná oprava vozovky na ceste I. triedy I/16 medzi Košicami a mestskou časťou Pereš v smere na Rožňavu sa začne od štvrtka (9. 4.) a potrvá zhruba mesiac. Oprava zahŕňa celý ľavý jazdný pás vrátane krajnice a bude prebiehať etapovito, čiže doprava bude vždy vedená v tom jazdnom pruhu, v ktorom sa aktuálne nebude pracovať. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Oprava sa týka cesty I/16 v kilometri 205,485 - 203,345. Spočívať bude vo výmene asfaltového koberca, čiže odfrézuje sa pôvodný povrch a položia sa nové asfaltové vrstvy. Diaľničiari naplánovali práce tak, aby sa ľavá strana cesty nemusela uzavrieť plošne s cieľom čo najmenšieho obmedzenia živej premávky.
„V rámci prevádzky diaľničnej infraštruktúry je našou každoročnou snahou opraviť čo najviac kilometrov, ale s čo najmenším vplyvom na živú premávku. Lepšia kvalita povrchu ciest totiž znamená aj vyššiu bezpečnosť a komfortnejšiu jazdu,“ povedal prevádzkový riaditeľ a podpredseda Predstavenstva NDS Rastislav Droppa.
