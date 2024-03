Od utorka sa začnú práce na Račianskej ulici, premávka bude obmedzená

Bratislava 18. marca (TASR) - Bratislavská polícia upozorňuje vodičov, že od utorka (19. 3.) rána bude obmedzená premávka v Bratislave na Račianskej ulici v úseku od železničnej stanice Vinohrady po Legerského ulicu obojsmerne. Dôvodom je modernizácia vozovky. Stavebné práce budú trvať približne do augusta. Rozdelené budú do etáp. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Práce sa začnú v utorok približne od 9.00 h. Naplánovaná je výmena podložia a spevnenie asfaltového koberca. V rámci prvej etapy sa budú práce sústrediť na úsek od železničnej stanice Vinohrady po Pioniersku ulicu. Obmedzenie bude trvať približne do júna. Druhá etapa do augusta sa bude týkať úseku od Pionierskej ulice po Legerského ulicu. "Výmena povrchu vozovky v križovatke Pionierska - Račianska bude prebiehať počas letných prázdnin. Žiadame vodičov o trpezlivosť a aby v rámci možností využili alternatívne trasy," uviedli policajti.