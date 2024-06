Od utorka začnú rekonštrukciu cesty na úseku Modra - Budmerice

Bratislava 24. júna (TASR) - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začína od utorka (25. 6.) s revitalizáciou úseku cesty II/504 Modra - Budmerice. Práce by mali potrvať päť mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste, výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/504 a rekonštrukcia priepustu P29198, ktorý je v havarijnom stave," vysvetlila. Začiatok úseku revitalizácie cesty je v Modre v križovatke ulíc Partizánska a Trnavská a koniec úseku je v Budmericiach v križovatke ulíc Modranská a Jablonecká.



Z dôvodu realizácie technologicky náročnej recyklácie vozovky za studena bude úsek cesty od 10. do 27. júla úplne uzavretý. "Obchádzková trasa bude vedená cez Vištuk a Doľany. Ostatné práce na revitalizácii vozovky budú realizované v čiastočnej uzávere so striedavo riadenou premávkou. Žiadame preto vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom cesty," dodala Forman.