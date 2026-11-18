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Od víkendu bude zdobiť Námestie SNP v Banskej Bystrici vianočný strom
Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa si od 27. novembra do konca roka budú môcť návštevníci vychutnať atmosféru vianočných trhov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. novembra (TASR) - Banskobystrické Vianoce sa v meste pod Urpínom začínajú 27. novembra a potrvajú do Nového roka. Už v sobotu (21. 11.) ozdobí Námestie SNP vianočný strom. Pôjde o 18 metrov vysoký smrek z Kollárovej ulice, o ktorého odstránenie žiadali obyvatelia, keďže rastie v blízkosti kanalizačnej prípojky a svojím koreňovým systémom ju poškodzuje. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že po dohode s políciou budú z dôvodu bezpečnosti návštevníkov vianočných trhov opäť platiť preventívne bezpečnostné opatrenia.
„Budúci týždeň sa historické centrum Banskej Bystrice rozžiari tisíckami svetielok, rozvonia vianočnými dobrotami a zaplní sviatočnou atmosférou, ktorá k nášmu mestu neodmysliteľne patrí. Stromček, tradičné trhy plné chutí a vôní, obľúbené koledy, ľudové zvyky a pestrý kultúrny program opäť vytvoria jedinečnú kulisu. Vianočná atmosféra, ktorá zaplní ulice mesta, bude o spomalení, hraní sa, ale aj o pomoci druhým. Pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb sa postarajú o inštaláciu tradičného imela, ktoré bude visieť z balkóna historickej radnice. Symbolizuje lásku, šťastie a pokoj. Vianočnú atmosféru dotvorí nasvietenie arkád historického Pretória a pri potulkách mestom si budú môcť návštevníci niečo zaželať v Zvoničke prianí,“ priblížila Marhefková.
Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa si od 27. novembra do konca roka budú môcť návštevníci vychutnať atmosféru vianočných trhov. Stánky s občerstvením budú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h. Od 4. do 22. decembra pribudnú stánky s ľudovoumeleckými výrobkami s vianočnou tematikou.
„Po tragických udalostiach, ktoré sa v posledných mesiacoch a rokoch odohrali v zahraničí, prijímame aj v Banskej Bystrici tento rok počas vianočných trhov preventívne bezpečnostné opatrenia. Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici budú na Dolnej ulici a na úrovni Hodinovej veže osadené prenosné betónové zábrany. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na Námestí SNP. Posilnené budú i hliadky mestskej polície s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a prispieť k bezpečnému priebehu Banskobystrických Vianoc,“ zdôraznila v stredu pre TASR Marhefková s tým, že bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste.
„Budúci týždeň sa historické centrum Banskej Bystrice rozžiari tisíckami svetielok, rozvonia vianočnými dobrotami a zaplní sviatočnou atmosférou, ktorá k nášmu mestu neodmysliteľne patrí. Stromček, tradičné trhy plné chutí a vôní, obľúbené koledy, ľudové zvyky a pestrý kultúrny program opäť vytvoria jedinečnú kulisu. Vianočná atmosféra, ktorá zaplní ulice mesta, bude o spomalení, hraní sa, ale aj o pomoci druhým. Pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb sa postarajú o inštaláciu tradičného imela, ktoré bude visieť z balkóna historickej radnice. Symbolizuje lásku, šťastie a pokoj. Vianočnú atmosféru dotvorí nasvietenie arkád historického Pretória a pri potulkách mestom si budú môcť návštevníci niečo zaželať v Zvoničke prianí,“ priblížila Marhefková.
Na Námestí SNP a Námestí Štefana Moysesa si od 27. novembra do konca roka budú môcť návštevníci vychutnať atmosféru vianočných trhov. Stánky s občerstvením budú otvorené denne od 11.00 do 22.00 h, v piatky a soboty do 23.00 h. Od 4. do 22. decembra pribudnú stánky s ľudovoumeleckými výrobkami s vianočnou tematikou.
„Po tragických udalostiach, ktoré sa v posledných mesiacoch a rokoch odohrali v zahraničí, prijímame aj v Banskej Bystrici tento rok počas vianočných trhov preventívne bezpečnostné opatrenia. Na základe požiadavky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici budú na Dolnej ulici a na úrovni Hodinovej veže osadené prenosné betónové zábrany. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť na Námestí SNP. Posilnené budú i hliadky mestskej polície s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a prispieť k bezpečnému priebehu Banskobystrických Vianoc,“ zdôraznila v stredu pre TASR Marhefková s tým, že bezpečnosť obyvateľov je na prvom mieste.