Od víkendu čakajú vodičov v Košiciach viaceré dopravné obmedzenia

Košice 20. augusta (TASR) – Mesto Košice upozorňuje na sociálnej sieti na viaceré obmedzenia v cestnej doprave súvisiace s tromi súvislými opravami komunikácií. Prvé z nich začne v sobotu 21. augusta.



"V sobotu 21. augusta začína realizácia súvislej opravy štátnej cesty III/3415 Letisko – spojka, ktorá bude prebiehať do 13. septembra," informuje samospráva s tým, že oprava si vyžiada zníženie maximálnej povolenej rýchlosti a zúženie vozovky do jedného jazdného pruhu, pričom doprava bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.



K súvislej oprave komunikácie dôjde aj na Kavečianskej ceste "malá". "Úsek, ktorý sa bude opravovať, smeruje od križovatky Kostolianska cesta - Kavečianska cesta ´malá´ po križovatku Kavečianska cesta - za štadiónom," priblížilo mesto s tým, že práce na tejto ceste sa začnú realizovať v nedeľu 22. augusta, ich ukončenie je naplánované na 6. septembra. Aj tu bude znížená maximálna povolená rýchlosť a zúženie vozovky do jedného jazdného pruhu. Samospráva tiež upozorňuje na obmedzené parkovanie na predmetnej ulici.



"Tretia oprava sa bude týkať súvislej opravy štátnej cesty Kostolianska III/3390 v úseku od križovatky Kostolianska cesta – Cesta pod Hradovou po cca otočku električky, ktorá smeruje na Čermeľskú cestu," doplnila samospráva. Začiatok prác avizuje na pondelok 23. augusta, ich ukončenie na 3. septembra. Dopravné obmedzenia tu sú naplánované na dve etapy. V prvej, od 23. augusta do 1. septembra, dôjde k čiastočnej uzávere cesty, ktorá si vyžiada zníženie maximálnej povolenej rýchlosti a zúženie vozovky do jedného jazdného pruhu. Počas druhej, v dňoch 2. a 3. septembra, bude úsek úplne neprejazdný. "Obchádzkové trasy budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením," avizuje mesto. Obyvateľov, ktorých sa tieto obmedzenia dotknú, žiada o trpezlivosť a porozumenie, ale tiež o rešpektovanie dočasných dopravných značení.