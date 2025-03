Od výbuchu v Novákoch uplynulo 18 rokov, obete si uctili spomienkou

Nováky 3. marca (TASR) - Od tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky uplynulo v nedeľu (2. 3.) 18 rokov. Obete si v pondelok popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v Parku Štefana Moyzesa.



Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Martin Vojtašovič pripomenul, že tragédia hlboko zasiahla nielen mesto Nováky, ale i celé Slovensko. Výbuch delaboračného skladu vo VOP v Novákoch si podľa neho vyžiadal obete na životoch, ranených a predovšetkým nezmazateľné rany na dušiach pozostalých, kolegov a celej komunity. "Nech nás pamiatka obetí vedie k úcte, poučeniu a odhodlaniu vytvárať svet, v ktorom tragédie neostávajú len každoročnými udalosťami pietnych spomienok, ale sú pre nás záväzkom, aby sa tragická udalosť už nikdy neopakovala," skonštatoval.



Primátor Branislav Adamec pripomenul, že v piatok 2. marca 2007 o 16.26 h nastala v priestoroch VOP séria ôsmich výbuchov, pričom tri z nich boli výrazné. Po najväčšom výbuchu podľa neho zostal na mieste kráter, sedem metrov hlboký, 21 metrov široký a 34 metrov dlhý, v dôsledku výbuchu zahynulo osem ľudí a zdravotníci ošetrovali viac ako dve desiatky zranených. "Z majetkového hľadiska došlo k úplnej deštrukcii haly A a poškodeniu susedných budov. Dva výbuchy doslova zrovnali závod so zemou, v okolí vznikol silný požiar. Explózia bola taká silná, že tlaková vlna rozbíjala okná aj v 11 kilometrov vzdialenej Prievidzi," spomenul Adamec. Najväčší zásah do každodenného bežného života však podľa neho dostali práve Nováky a ich obyvatelia.



Tragickým výbuchom vo VOP Nováky sa súdy zaoberali od roku 2012. Senát Krajského súdu v Trenčíne v auguste 2023 odsúdil za prečin všeobecného ohrozenia bývalého generálneho riaditeľa Jozefa B. na päťročný trest odňatia slobody a bývalého výrobného riaditeľa Jána L. na štvorročný trest so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalších dvoch, Jána L. a Jozefa O., podobne ako prvostupňový súd, oslobodil spod obžaloby.



Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec, ktorý v roku 2023 zomrel a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa dostala na niekoľko miliónov eur.