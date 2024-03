Od výbuchu vo VOP Nováky uplynie 17 rokov, obete si uctili spomienkou

Nováky 1. marca (TASR) - Od tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky, ktorý si vyžiadal osem ľudských životov, uplynie v sobotu (2.3.) 17 rokov. Obete si v piatok popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v Parku Štefana Moyzesa.



"Hoci od jednej z najvážnejších priemyselných havárií v histórii Slovenska prešlo už 17 rokov, spomienka na tých, ktorí pri nej prišli o to najvzácnejšie, nevybledla. Boli matkami a otcami, manželkami a manželmi, dcérami a synmi, ktorí išli v ten osudný deň ako obyčajne do práce," uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Igor Melicher. Je mu podľa jeho slov ľúto, že sa už domov nevrátili.



Štátny tajomník pripomenul, že vtedajšie vedenie rezortu obrany v bezprostrednej reakcii na tragédiu prijalo zásadné opatrenia s cieľom minimalizovať pracovné riziká a ďalšie pochybenia v budúcnosti. "Môžem vás ubezpečiť, že posilňovanie bezpečnostných štandardov pokračuje a vytvárame také podmienky, aby sa už podobné tragédie nemuseli nikdy zopakovať," vyhlásil.



"Tragická udalosť, ktorá sa stala v Novákoch 2. marca 2007, nás zastihla uprostred bežných každodenných starostí i radostí. Obetu, ktorú ôsmi pracovníci VOP priniesli, nikto z nás nečakal a nebol na ňu pripravený. Pripomenuli nám, aký krehký je náš život, ľudské bytie," uviedol primátor Branislav Adamec.



Tragickým výbuchom vo VOP Nováky sa súdy zaoberali od roku 2012. Senát Krajského súdu v Trenčíne vlani v auguste odsúdil za prečin všeobecného ohrozenia bývalého generálneho riaditeľa Jozefa B. na päťročný trest odňatia slobody a bývalého výrobného riaditeľa Jána L. na štvorročný trest so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, čím sa čiastočne stotožnil s návrhom prokuratúry. Sprísnil tak podmienečné tresty, ktoré obžalovaným uložil Okresný súd Prievidza. Ďalších dvoch, Jána L. a Jozefa O. podobne ako prvostupňový súd oslobodil spod obžaloby.



Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec, ktorý vlani zomrel a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa dostala na niekoľko miliónov eur.