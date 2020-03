Od výbuchu vo VOP Nováky uplynulo 13 rokov, obete si uctili spomienkou

Nováky 2. marca (TASR) - Od tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky, ktorý si vyžiadal osem ľudských životov, uplynulo v pondelok 13 rokov. Obete si popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v Parku Štefana Moyzesa.



"Mám stále pred očami tú spúšť, ktorá bola vo VOP, keďže som bol členom krízového štábu a strávil som tam mnoho hodín a dní. Musím povedať, že aj po 13 rokoch ide človeku mráz po chrbte, keď vidí pozostalých, ktorí prišli o najbližších ľudí, členov rodiny. Je mi to naozaj veľmi ľúto," povedal primátor mesta Dušan Šimka.



"Videl som najskôr veľký oheň a veľkú paniku, ktorá tam vládla. Bolo to asi hodinu po výbuchu, keď som tam prišiel. Zasahovali všetci, pomáhali hasiči, lekárnici, lekári z bojnickej nemocnice, policajti, vojaci, aby nedošlo ešte k väčšej tragédii. Táto tragédia po sebe zanechala osem nevinných mŕtvych ľudí," spomenul predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a vtedajší štátny tajomník Ministerstva obrany SR Jaroslav Baška.



Na tragédiu sa podľa neho nedá zabudnúť a bude si to pamätať aj po 13 rokoch. "Človek nevie, či sa tomu dá nejako predchádzať. Súd nejako vlani rozhodol, pozostalí a prokurátor podali odvolanie. Čaká sa na vytýčenie ďalšieho pojednávania na Krajskom súde v Trenčíne. Pevne verím, že súd rozhodne spravodlivo," dodal.



Tragickým výbuchom vo VOP Nováky sa zaoberal od roku 2012 prievidzský okresný súd, ten v septembri minulého roka dvoch zo štyroch bývalých manažérov uznal vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia, obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložil podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný, kauzou sa bude zaoberať Krajský súd v Trenčíne.



Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku sa dostala na viac ako dva milióny eur.