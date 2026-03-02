< sekcia Regióny
Od výbuchu vo VOP Nováky uplynulo 19 rokov, obete si uctili spomienkou
Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov.
Autor TASR
Nováky 2. marca (TASR) - Od tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky uplynulo v pondelok 19 rokov. Obete si popoludní pripomenula verejnosť pietnou spomienkou pri miestnom pamätníku v Parku Štefana Moyzesa.
„Tragédie, žiaľ, neobchádzajú ani našu malú a zvyčajne bezpečnú krajinu. Jednou z tých najneočakávanejších a o to smutnejších bol výbuch vo VOP Nováky pred 19 rokmi. Vyžiadal si osem ľudských životov a desiatky ľudí utrpeli rôzne zranenia. Silná tlaková vlna tak nielen ničila všetko na blízku, ale naplno zasiahla aj srdcia najbližších, partnerov, rodičov, detí, priateľov, kolegov v práci či susedov,“ uviedol vo svojom príhovore generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva obrany SR Martin Rímeš.
Pripomenul, že VOP Nováky je od roku 2013 v dlhodobom prenájme. „Napriek rôznym hrozivým scenárom je dnes podnik stabilizovaný, zachovala sa a postupne sa tam zvýšila zamestnanosť, zlepšili sa ekonomické výsledky. Aj preto verím, že okrem toho sa zlepšili aj podmienky na prácu a eliminovali sa akékoľvek riziká potencionálnych nešťastí,“ doplnil.
Primátor Branislav Adamec podotkol, že spomienka je pamiatkou, vzdaním určitej cti zosnulým, ktorí pracovali v areáli VOP, snažili sa vytvárať hodnoty, a preto je našou povinnosťou pripomínať si túto tragédiu. „Dúfam, že táto tragédia bola a je stále veľkým mementom či už pre VOP, ale i pre každú inú spoločnosť, ktorá robí s takýmto špecializovaným materiálom. Verím, že nikdy v budúcnosti sa takéto niečo už opakovať nebude,“ povedal.
Tragickým výbuchom vo VOP Nováky sa súdy zaoberali od roku 2012. Senát Krajského súdu v Trenčíne v auguste 2023 odsúdil za prečin všeobecného ohrozenia bývalého generálneho riaditeľa Jozefa B. na päťročný trest odňatia slobody a bývalého výrobného riaditeľa Jána L. na štvorročný trest so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Ďalších dvoch, Jána L. a Jozefa O., podobne ako prvostupňový súd, oslobodil spod obžaloby.
Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec, ktorý v roku 2023 zomrel a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa dostala na niekoľko miliónov eur.
