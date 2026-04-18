Od výjazdu na bratislavské Vajnory je kolóna

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Úseky ciest I/61 Cesta na Senec a II/127 medzi Bernolákovom a výjazdom na D1 sú plne prejazdné.

Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Aktuálne je pre dočasnú uzáveru diaľnice D1 kolóna od výjazdu na bratislavskú mestskú časť Vajnory. Polícia bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že tam je aj zdržanie.

Úseky ciest I/61 Cesta na Senec a II/127 medzi Bernolákovom a výjazdom na D1 sú plne prejazdné. „Zhustená premávka je pri veľkoobchode s potravinami pri Ivanke pri Dunaji,“ doplnili policajti.

Diaľnica D1 v smere do Trnavy v úseku od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo (Triblavina) je cez víkend dočasne uzatvorená. K uzávere diaľnice došlo v piatok (17. 4.) a potrvá do nedele (19. 4.) večera. V opačnom smere je doprava nezmenená.
