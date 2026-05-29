Od začiatku júna začína centrom Nitry premávať turistický vláčik
Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - Historické centrum Nitry umožní spoznávať turistický vláčik. Premávať začne v pondelok 1. júna a v prevádzke bude do 31. augusta, informoval Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku. Arriva Nitra prevádzkuje vláčik v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu.
Podľa vyjadrenia Stacha je záujem škôl o prehliadku mesta na turistickom vláčiku každoročne veľký aj vďaka historickému výkladu. Prevádzkovateľ preto vyhradil dopoludnia v pracovných dňoch počas celej sezóny pre organizované školské výlety.
Bielo-modrý turistický vláčik bude k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 h pre školy, škôlky, letné tábory a organizované skupiny. Učiteľom, ktorí pre svojich žiakov takéto podujatie plánujú, Stach odporúča objednať si jazdu vopred.
Vláčik má dva vozne s maximálnou kapacitou 36 cestujúcich. Jeden z nich je vybavený rampou, ktorá uľahčuje nastupovanie rodinám s deťmi v kočíkoch a ľuďom na invalidných vozíkoch. Cestujúci si môžu o navštívených miestach vypočuť audiovýklad v slovenčine i angličtine.
Trasa vláčika sa začína aj končí na Svätoplukovom námestí a vedie historickým centrom mesta s najvýznamnejšími pamiatkami a kultúrnymi zaujímavosťami. Z námestia pokračuje pešou zónou k Wilsonovmu nábrežiu, zastaví pri vstupe do Mestského parku Sihoť a smeruje ďalej až na Pribinovo námestie. Odtiaľ sa vracia späť cez Farskú a Palárikovu ulicu k Divadlu A. Bagara na Svätoplukovom námestí. Počas víkendových popoludní zamieri aj k Zoborskému kláštoru, kam bude odchádzať každú sobotu o 15.00 h.
