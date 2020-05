Od začiatku mája platia nové pravidlá dočasného parkovania v Novej Ban

Nová Baňa 1. mája (TASR) - Od začiatku mája platia v Novej Bani nové pravidlá, ktoré upravujú dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne s plateným státím. Novinkou je zavedenie bezplatného parkovania v dĺžke 30 minút, ktoré môžu motoristi využiť prostredníctvom SMS systému.



Zavedením polhodinového bezplatného parkovania sa samospráva rozhodla vyjsť v ústrety občanom, ktorým na vybavenie si svojich záležitostí stačí polhodina parkovania v meste a nepotrebujú na to celú hodinu. Poukazuje na to, že podobne to funguje aj v iných mestách, ako napríklad v Leviciach.



Zároveň sa mení časový interval, kedy sa za dočasné parkovanie vo vyznačenej zóne platí. Spoplatnené parkovanie je po novom od 8.00 do 15.30 h. Samospráva na svojej internetovej stránke zároveň informuje, že sa mení výška poplatku za parkovanie prostredníctvom SMS systému, a to na sumu 0,50 eura za jednu hodinu.