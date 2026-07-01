< sekcia Regióny
Od začiatku prázdnin sa mení tarifa dopravného systému Východ
Zároveň dochádza aj k zvýšeniu veku pre získanie nároku na zľavnené cestovné pre deti, a to zo 16. roku veku na vyššiu hranicu - do 18. roku veku.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 1. júla (TASR) - Od začiatku letných prázdnin sa mení tarifa IDS Východ, ktorú uplatňujú všetci zmluvní dopravcovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) - Arriva Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Dieťa vo veku do šesť rokov už nebude v regionálnej autobusovej doprave prepravované za polovičné cestovné, ale za evidenčné cestovné vo výške nula eur a zároveň sa ruší 50-percentná zľava pre sprievodcu dieťaťa do šesť rokov,“ uviedla Jeleňová.
Uvedenou zmenou sa podľa nej odstraňuje nesúlad medzi platnými zľavami v regionálnej autobusovej a železničnej doprave, resp. mestských dopravách, čím sa zjednoduší tarifná integrácia so Železničnou spoločnosťou Slovensko v tomto roku a plánovaná tarifná integrácia s Dopravným podnikom mesta Košice a Dopravným podnikom mesta Prešov v nasledujúcom roku.
Zároveň dochádza aj k zvýšeniu veku pre získanie nároku na zľavnené cestovné pre deti, a to zo 16. roku veku na vyššiu hranicu - do 18. roku veku.
„Preto platí, že pri uplatňovaní víkendového rodinného cestovného dieťa vo veku do šesť rokov cestuje za evidenčné nulové cestovné a jeho rodič len za jedno euro, a to bez ohľadu na dĺžku autobusového spoja,“ povedala Jeleňová a doplnila, že navyše od stredy už môžu s rodičmi počas víkendov cestovať za jedno euro aj ich deti vo veku do 18 rokov.
Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Daše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväzností medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia.
Ako uviedla, zmeny zahŕňajú systematizáciu verejnej dopravy so zámerom priniesť prehľadnejšie cestovné poriadky pre cestujúcich. „Dôležitou novinkou je predĺženie časovej platnosti prestupného cestovného lístka. Doteraz sa jeho platnosť určovala ako súčin 30 minút a počtu tarifných zón, pre ktoré bol lístok vydaný. Po novom od 1. júla sa táto časová platnosť predlžuje o dodatočných 30 minút. Vďaka tomu cestujúci získajú väčšiu časovú rezervu pri prestupovaní medzi spojmi, ale aj väčšiu istotu v prípade meškania spojov a možného vypršania platnosti ich lístka,“ uviedla Jeleňová.
Ďalšou novinkou je zavedenie cyklobusov a doplnenie príslušných piktogramov priamo do cestovných poriadkov. „Vo viac ako stovke obcí sa zároveň aktualizovali názvy autobusových zastávok a zapracovali sa prevádzkové pripomienky dopravcu,“ vysvetlila Jeleňová.
Optimalizačné opatrenia boli podľa nej pripravované s dôrazom na zachovanie štandardu dopravnej obslužnosti dotknutých obcí. Súčasťou balíka zmien je aj zapracovanie úprav v tarifnej zonácii v súlade s novým prepravným poriadkom IDS Východ platným od stredy.
„Dieťa vo veku do šesť rokov už nebude v regionálnej autobusovej doprave prepravované za polovičné cestovné, ale za evidenčné cestovné vo výške nula eur a zároveň sa ruší 50-percentná zľava pre sprievodcu dieťaťa do šesť rokov,“ uviedla Jeleňová.
Uvedenou zmenou sa podľa nej odstraňuje nesúlad medzi platnými zľavami v regionálnej autobusovej a železničnej doprave, resp. mestských dopravách, čím sa zjednoduší tarifná integrácia so Železničnou spoločnosťou Slovensko v tomto roku a plánovaná tarifná integrácia s Dopravným podnikom mesta Košice a Dopravným podnikom mesta Prešov v nasledujúcom roku.
Zároveň dochádza aj k zvýšeniu veku pre získanie nároku na zľavnené cestovné pre deti, a to zo 16. roku veku na vyššiu hranicu - do 18. roku veku.
„Preto platí, že pri uplatňovaní víkendového rodinného cestovného dieťa vo veku do šesť rokov cestuje za evidenčné nulové cestovné a jeho rodič len za jedno euro, a to bez ohľadu na dĺžku autobusového spoja,“ povedala Jeleňová a doplnila, že navyše od stredy už môžu s rodičmi počas víkendov cestovať za jedno euro aj ich deti vo veku do 18 rokov.
Regionálna autobusová doprava na východe má byť po úpravách prehľadnejšia
Organizátor integrovanej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji IDS Východ prináša od stredy úpravy v regionálnej autobusovej doprave, ktoré priamo reflektujú pripomienky obcí a cestujúcich. Zmeny sa týkajú zavádzania pravidelných odchodov v pevných intervaloch a tiež zrušenia zbytočných prevádzkových výnimiek. Doprava na východe tak bude podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja Daše Jeleňovej vďaka optimalizácii nadväzností medzi regionálnymi autobusmi a diaľkovou železničnou dopravou prehľadnejšia a systematickejšia.
Ako uviedla, zmeny zahŕňajú systematizáciu verejnej dopravy so zámerom priniesť prehľadnejšie cestovné poriadky pre cestujúcich. „Dôležitou novinkou je predĺženie časovej platnosti prestupného cestovného lístka. Doteraz sa jeho platnosť určovala ako súčin 30 minút a počtu tarifných zón, pre ktoré bol lístok vydaný. Po novom od 1. júla sa táto časová platnosť predlžuje o dodatočných 30 minút. Vďaka tomu cestujúci získajú väčšiu časovú rezervu pri prestupovaní medzi spojmi, ale aj väčšiu istotu v prípade meškania spojov a možného vypršania platnosti ich lístka,“ uviedla Jeleňová.
Ďalšou novinkou je zavedenie cyklobusov a doplnenie príslušných piktogramov priamo do cestovných poriadkov. „Vo viac ako stovke obcí sa zároveň aktualizovali názvy autobusových zastávok a zapracovali sa prevádzkové pripomienky dopravcu,“ vysvetlila Jeleňová.
Optimalizačné opatrenia boli podľa nej pripravované s dôrazom na zachovanie štandardu dopravnej obslužnosti dotknutých obcí. Súčasťou balíka zmien je aj zapracovanie úprav v tarifnej zonácii v súlade s novým prepravným poriadkom IDS Východ platným od stredy.