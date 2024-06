Od začiatku roka darovalo krv v Levoči viac ako 1000 darcov

Levoča 19. júna (TASR) - Transfúziologické oddelenie levočskej nemocnice v tomto roku eviduje za prvých päť mesiacov už viac ako 1000 darcov. Najsilnejším mesiacom bol marec, kedy prišlo darovať krv až 280 ľudí. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi o tom informoval primár oddelenia Rastislav Osif.



"Tešíme sa, že záujem o túto ušľachtilú činnosť majú neustále aj noví darcovia, ktorých v tomto roku evidujeme už 106. Je to 10 percent z celkového počtu. Darovanie krvi je bezpečné a nemá negatívny vplyv na zdravie darcu. Pred darovaním krvi sa robí zdravotná prehliadka, ktorá zabezpečuje, že darovanie krvi nie je škodlivé ani pre príjemcu krvi," zdôraznil Osif.



Svetový deň darcov krvi podporila nedávno aj Knižnica Jána Henkela v Levoči, ktorá iniciovala v priestoroch transfúziologického oddelenia besedu so skúsenými darcami krvi a tiež prehliadku. Zúčastnili sa na nej predovšetkým študenti tretieho ročníka Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského, ktorým zároveň predstavili benefity a dôležitosť darcovstva. "Veríme, že väčšina zo študentov sa pridá do rodiny našich darcov. Dvere nášho oddelenia sú pre darcov otvorené každý utorok a štvrtok od siedmej hodiny," dodal primár.



Významným míľnikom pre transfúziologické oddelenie levočskej nemocnice bolo podľa neho spustenie procesu darovania krvnej plazmy, ktorý je od februára umožnený vopred nahláseným záujemcom, a to každú stredu. "Darovanie krvnej plazmy sa z časového hľadiska spravidla pohybuje v rozmedzí od 45 do 60 minút. Darca krvnej plazmy by mal mať viac ako 60 kilogramov a mal by mať skúsenosti s darovaním krvi. Vhodnosť darcu krvnej plazmy určujeme po vyšetrení počas darovania krvi," uzatvoril Osif.