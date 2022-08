Od začiatku roka sa v Nitre vyzbieralo 1500 litrov kuchynského oleja

Nitra 15. augusta (TASR) - V Nitre sa od začiatku tohto roka vyzbieralo viac ako 1,5 tony použitého oleja. Uviedol to mestský úrad. Ako pripomenul, magistrát sa snaží obyvateľom mesta zjednodušiť odovzdávanie použitých tukov aj postupným rozmiestňovaním špeciálnych zberných nádob v uliciach.



Nitrania môžu kuchynský tuk odovzdávať vo vybranom čase a na vopred určených miestach do špeciálneho zberného auta. Podobne ako v iných mestách si môžu vybrať, či si za každý liter použitého oleja vezmú liter octu alebo za šesť litrov tuku dostanú jeden liter slnečnicového oleja.



Magistrát okrem toho postupne rozširuje aj počet stojísk so sivými 120-litrovými zbernými nádobami. "Dajú sa už nájsť na 40 miestach v Nitre. Použitý jedlý olej alebo tuk treba do nich vkladať v nepriepustných nádobách z PET materiálu, ich maximálny objem môže byť do desať litrov. Obal musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený," informoval mestský úrad.