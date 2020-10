Odberné miesta v Dolnom Kubíne a Námestove ráno zívali prázdnotou

Námestovo/Dolný Kubín 25. októbra (TASR) – Obyvatelia Dolného Kubína a Námestova prichádzali v nedeľu ráno do testovacích miestností len sporadicky. Menší záujem o otestovanie dolnokubínska radnica pripisuje najmä rodinným povinnostiam. Pre TASR to povedal viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.



"Odberné miesta v meste aktuálne zívajú prázdnotou. Predpokladáme, že to súvisí s nedeľňajšími rodinnými povinnosťami. Očakávame, že väčší nápor príde v podvečerných alebo večerných hodinách," uviedol viceprimátor.



Ani v Námestove nebolo ráno pred odbernými miestami veľa ľudí. Podľa prednostu mestského úradu v Námestove Dušana Jendrašíka obyvatelia prichádzajú pomenej. "Čo sa týka náporu, najhoršie to bolo v piatok (23. 10.). V sobotu (24. 10.) to bolo už oveľa lepšie, pokojnejšie. Myslím si, že sme to zvládli dobre. Dnes je to zatiaľ pokojné, ľudia chodia sporadicky," opísal Jendrašík.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Počas troch dní by sa malo otestovať 180.000 osôb. Za piatok a sobotu sa podarilo otestovať dovedna 121.518 ľudí, infekčných ich bolo 4432.