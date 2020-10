Odberné miesta v oravských mestách otvorili na čas a bez komplikácií

Dolný Kubín 25. októbra (TASR) – Tretí deň pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa vo všetkých okresných mestách na Orave začal načas a bez komplikácií. Odberné miestnosti v Dolnom Kubíne, Námestove i Tvrdošíne v nedeľu otvorili o 08.00 h. Pre TASR to potvrdili predstavitelia samospráv.



"Všetky odberné miesta v Dolnom Kubíne by podľa mojich informácií mali fungovať. Väčší nápor obyvateľstva očakávame v popoludňajších a večerných hodinách," zhodnotil pre TASR Martin Buzna z kancelárie primátora mesta Dolný Kubín.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Odberné miesta sú otvorené v čase 08.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Počas troch dní by sa malo otestovať 180.000 osôb. Za piatok a sobotu (24. 10.) sa podarilo otestovať dovedna 121.518 ľudí, infekčných bolo 4432.