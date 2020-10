Odberné miesta v Turčianskych Tepliciach kopírujú volebné okrsky

Turčianske Teplice 28. októbra (TASR) - Odberné miesta na celoplošné testovanie obyvateľov na nový koronavírus v Turčianskych Tepliciach kopírujú okrsky pri voľbách. Nachádzať sa budú v každej mestskej časti, informovala o tom radnica na internetovej stránke.



Obyvatelia sa počas nadchádzajúceho víkendu budú môcť dať otestovať v urbárskom dome v Dolnej Štubni, kultúrnom dome v Turčianskom Michale, kultúrnom dome v Diviakoch, budove spojenej školy - gymnázia v Horných Rakovciach, budove spojenej školy - základnej školy na Školskej ulici a v kultúrnom a spoločenskom stredisku vo Vieske.



"Všetky odberné miesta budú riadne označené a pohyb a jednotlivé činnosti na nich budú riadiť členovia odberných tímov zložených z príslušníkov Ozbrojených síl SR, Policajného zboru, zdravotníckeho personálu a administratívnych pracovníkov z radov zamestnancov mesta a prihlásených dobrovoľníkov," uviedla radnica.



Na testovanie mesto odporúča prísť do najbližšieho odberného miesta k miestu pobytu, avšak každého obslúžia aj na ktoromkoľvek inom odbernom mieste. "Preto zároveň občanov vyzývame na spolupatričnosť v zmysle vzájomnej výmeny informácií o aktuálnej vyťaženosti jednotlivých odberných miest počas realizácie testovania. Týmto spôsobom by tak zároveň prispeli k celkovo hladšiemu priebehu testovania na území nášho mesta," dodala samospráva.



Turčianske Teplice majú momentálne približne 6500 obyvateľov, z ktorých je približne 4500 občanov vo veku od desiatich do 65 rokov.