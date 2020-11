Odberné miesto na antigénové testovanie bude aj v Leviciach

Levice 9. novembra (TASR) – Odberné miesto na antigénové testovanie bude v Leviciach od pondelka zriadené aj na Požiarnickej ulici v hasičskej stanici okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.“ uviedol primátor Levíc Ján Krtík. Hasičský a záchranný zbor sprevádzkuje odberné miesta na antigénové testovanie obyvateľov v 25 zelených okresoch na Slovensku vo vlastnej réžii. Odberné miesta budú prevažne v hasičských staniciach okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, odbery budú vykonávať hasičskí záchranári. Odberné miesta budú od utorka (10. 11.) až do piatka (13. 11.) otvorené od 12.00 h do 20.00 h.Odberové miesto na antigénové testovanie zriadilo v Leviciach aj ministerstvo zdravotníctva. Nachádza sa na Ulici SNP číslo 19. Testuje sa tam od 10.00 h do 12.00 h.