Odberné miesto na antigénové testovanie v Žiline otvoril Červený kríž

Žilina 16. novembra (TASR) – Žilinský Územný spolok Slovenského Červeného kríža (ÚzS SČK) otvoril odberné miesto na antigénové testovanie na Moyzesovej ulici 38. Testuje sa od pondelka do soboty, okrem sviatkov, od 9.00 h do 13.00 h a od 13.30 h do 17.30 h. ÚzS SČK Žilina o tom informuje na sociálnej sieti.



"Odberné miesto je určené len pre peších, autami prosím nevstupujte do dvora. Parkovať môžete na ulici pred budovou - treba rešpektovať parkovací poriadok mesta Žilina. Dodržujte prosím pokyny pracovníkov a orientačných tabúľ - dvojmetrové odstupy, rúškami prekryté ústa aj nos. Vo vyhradenom mieste si vyčistite nos (vysmrkajte) a odkašlite si, pred registráciou použite dezinfekciu rúk," doplnil ÚzS SČK.



Upozornil, že bez predloženého dokladu (občiansky preukaz, pas) nebude možné testovanie uskutočniť. "Samotný výter a testovanie vykonávajú zdravotnícky pracovníci podľa metodiky Ministerstva zdravotníctva SR," dodal ÚzS SČK.