Odberné miesto pred bojnickou nemocnicou funguje len dočasne

Bojnice 16. novembra (TASR) - Odberné miesto na bezplatné testovanie antigénovými testami na nový koronavírus pred Nemocnicou s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude fungovať len dočasne. Odberné miesta pred Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bojniciach a v športovej hale v Prievidzi budú v prevádzke do odvolania. TASR o tom v pondelok informoval prednosta Okresného úradu v Prievidzi Pavol Jusko.



"Odberné miesto pred nemocnicou bude otvorené od pondelka do stredy 18. novembra od 12.00 do 16.00 h. Od stredy bude otvorené odberové miesto na RÚVZ od 8.00 do 12.00 h, určené bude pre kolektívy a na dohľadanie kontaktov, ktorí prišli do styku s pozitívne testovanými," spomenul Jusko.



Od štvrtka 19. novembra už podľa neho nebudú odbery pri nemocnici, ale v športovej hale v Prievidzi, kde budú testovanie zabezpečovať pracovníci z nemocnice v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK). Miesto bude fungovať od 8.00 do 12.00 h. "Od štvrtka tak SČK odľahčí nemocnicu, pričom táto mu bude pomáhať s dekontamináciou a zneškodňovaním biologického odpadu. Hľadali sme miesto v spolupráci s mestom Prievidza, aby bolo mimo dosahu nemocnice, aby nedošlo k ohrozeniu jednak tých, ktorí ju navštevujú, ako i pacientov," vysvetlil.



Testy a certifikáty zabezpečuje okresný úrad, ktorý je dostatočne zásobený a doručil ich na odberné miesta, testovanie by tak malo mať plynulý priebeh, dodal Jusko.