Odberné miesto v Karlovej Vsi opäť funguje, financovať ho bude kraj

Bratislava 23. februára (TASR) – Mobilné odberné miesto (MOM) pri Poliklinike Karlova Ves v Bratislave na testovanie na ochorenie COVID-19 opäť funguje. Prevádzku pracoviska bude hradiť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako službu vo verejnom záujme. K takémuto kroku pristúpil kraj po tom, ako Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nepredĺžilo zmluvu poliklinike z dôvodu, že nemohla zabezpečiť testovanie aj cez víkendy.



"Pri ukončení činnosti sme vnímali veľkú nespokojnosť ľudí s touto situáciou. Našou snahou bolo vždy byť ľuďom k dispozícii tak, ako je to možné. Preto sme vynaložili maximálne úsilie nájsť cestu z tohto bludiska požiadaviek a podmienok," skonštatovala Silvia Némethová, riaditeľka Polikliniky Karlova Ves. Predseda BSK Juraj Droba poznamenal, že sa kraj snažil nájsť riešenie, aby sa mohlo testovať aspoň päť dní, namiesto toho, aby bol počet dní nula.



Odberové miesto bude pracovať cez pracovné dni od pondelka do piatka, a to bez objednávania. Slúžiť bude tak pre personál, ako aj pre verejnosť. Pre ňu bude k dispozícii od 11.00 h, pričom posledný odber bude o 17.30 h.



Pracovisko od začiatku fungovalo od pondelka do piatka, avšak rezort zdravotníctva trval na tom, že testovať sa musí minimálne jeden deň cez víkend. Poliklinika to z personálnych dôvodov nebola schopná zabezpečiť. Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay vtedy uviedol, že sa o skončení odberového miesta dozvedeli v poslednej chvíli.



"V kritickej situácii, keď je koronakríza na vrchole, ide zo strany ministerstva zdravotníctva o krok, ktorému nerozumiem. Ministerstvo totiž zbytočne rigidne trvalo na tom, že odberové miesto musí začať fungovať aj cez víkend, čo z personálnych dôvodov nebola poliklinika schopná zabezpečiť. A tak namiesto toho, aby sme testovali päť dní v týždni, nebudeme testovať vôbec," skonštatoval vtedy Szalay.



MOM v poliklinike v Karlovej Vsi začalo fungovať v decembri 2020 na základe tretej výzvy ministerstva zdravotníctva. Za dva mesiace prevádzky sa tam otestovalo vyše 11.000 ľudí. Za osem hodín denne dokázali zamestnanci otestovať 310 ľudí.