Odberné miesto zriadila i bánovská nemocnica

Bánovce nad Bebravou 16. novembra (TASR) - Obyvatelia sa budú môcť dať bezplatne otestovať na nový koronavírus antigénovými testami i v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Odberné miesto tam začalo fungovať v pondelok, informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



"Obyvatelia sa budú môcť dať otestovať od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 14.00 h, od 12.00 do 12.30 h je obedňajšia prestávka. Na vyšetrenie sa netreba objednať, stačí prísť a počkať v rade," uviedla Pavliková.



Na rovnakom mobilnom odberovom mieste podľa nej nemocnica vykonáva v pondelok a v piatok od 9.00 do 12.00 h aj testovanie PCR testom pre ľudí s tzv. COVID passom.