Odberové miesta v Púchove a ďalších obciach okresu sú otvorené

Púchov 9. januára (TASR) – Odberové miesta na antigénové testovanie v meste Púchov a v obciach Streženice, Zubák, Beluša, Lysá pod Makytou a Dohňany (všetky okres Púchov) sú od rána otvorené. Na sociálnej sieti o tom v sobotu informovalo mesto Púchov. Testovanie potrvá do 20.00 h.



Tento víkend (9. 1. - 10. 1.) čaká Púchovčanov a obyvateľov ďalších deviatich obcí okresu celoplošné antigénové testovanie na nový koronavírus. Testovať sa bude na 26 odberových miestach. Jedenásť z nich je v Púchove, ďalších 15 v obciach Beluša, Lednické Rovne, Dohňany, Zubák, Lednica, Dolná Breznica, Streženice, Lysá pod Makytou a Nimnica. Je to dobrovoľné a bezplatné.



Púchovská radnica ako organizátor testovania dostala od ministerstva zdravotníctva 30.000 antigénových testov. Po víkendovom testovaní chce po vzore Trenčína urobiť aj testovanie pozitívnych PCR testami. Tie mestu daroval vedec Pavol Čekan.



Do celoplošného testovania sa v sobotu zapojí aj obec Pruské v Ilavskom okrese s takmer 2300 obyvateľmi.