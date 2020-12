Mimoriadne otvorené odberové miesto sa nachádza aj v NÚDCH

Bratislava 6. decembra (TASR) - Okrem dvoch odberových miest v Nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Petržalke je v nedeľu mimoriadne otvorené odberové miesto aj v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



V rámci NÚDCH sa nachádza na mínus prvom poschodí. Otvorené je v čase od 9.00 do 16.00 h s hodinovou prestávkou medzi 12.00 a 13.00 h.



Dve mobilné odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda sa nachádzajú na terase pred hlavným vchodom do nemocnice a v hlavnom vchode nemocnice. Antigénové testovanie na COVID-19 sa tam realizuje od 10.00 do 14.00 h.



Ďalšie mimoriadne otvorené odberové miesto sa nachádza v Liberálnom dome v bratislavskom Ružinove, kde sídli koaličná SaS. Toto odberové miesto má byť otvorené od 8.00 do 18.00 h a jeho súčasťou majú byť tri odberové tímy.