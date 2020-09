Odberové pracovisko NTS v bratislavskom Ružinove bude otvorené

Bratislava 30. septembra (TASR) - Odberové pracovisko Národnej transfúznej služby (NTS) SR v bratislavskom Ružinove bude od štvrtka (1. 10.) otvorené v štandardných hodinách. Ako TASR informovala manažérka NTS SR Martina Frigová, všetkých darcov krvi ubezpečujú, že celý tím má negatívne testy na ochorenie COVID–19 a celé pracovisko prešlo kompletnou štandardnou a doplnkovou dezinfekciou.



V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku pristupuje NTS SR podľa jej slov od štvrtka na všetkých svojich odberových pracoviskách k opätovnému zavedeniu povinnosti objednania sa na darovanie krvi na presný čas.



"Taktiež až do odvolania pozostavujeme vykonávanie mobilných výjazdových odberov. Ubezpečujeme darcov krvi, že na všetkých pracoviskách NTS SR sú zavedené prísne hygienické podmienky a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Darcovia môžu vstupovať na pracovisko len s ochranným rúškom na tvári, po dezinfekcií rúk, zmeraní telesnej teploty a po vyplnení checklistu," uviedla Frigová.



Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 do 14.00 h s výnimkou utorka, keď je možné darovať krv od 7.00 do 17.00 h.



Odberové pracovisko v Ružinove bolo od 21. septembra zatvorené. Dôvodom bol výskyt ochorenia COVID-19 na pracovisku, v dôsledku čoho boli všetci zamestnanci v povinnej domácej karanténe.