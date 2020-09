Odber krvi v Ružinove pre výskyt COVID-19 zrušili

Bratislava 21. septembra (TASR) – Odberové pracovisko Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) v bratislavskom Ružinove je od pondelka až do odvolania zatvorené. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 na pracovisku, v dôsledku čoho sú všetci zamestnanci v povinnej domácej karanténe. TASR o tom informovala NTS SR.



"Momentálnu situáciu na pracovisku riešime v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. O zmenách budeme darcov krvi priebežne informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.ntssr.sk," priblížia NTS.



Darovať krv môžu darcovia krvi v Bratislave na odberovom pracovisku na Kramároch počas pracovných dní od 7.00 do 14.00 h. V utorky je možné darovať krv do 17.00 h. NTS ubezpečuje všetkých pacientov, že všetky ostatné odberové pracoviská na území SR sú plne funkčné a je aj naďalej schopná plynule zásobovať nemocničné zariadenia krvnými prípravkami.