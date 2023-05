Odborári a DPMK sa dohodli na platoch, stále však hrozí ostrý štrajk

Košice 30. mája (TASR) - Ak vedenie mesta Košice v najbližších dňoch nepodpíše dodatok ku kolektívnej zmluve, na ktorom sa dohodli odborári a Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), hrozia hromadné výpovede aj ďalší ostrý štrajk. Pre TASR to za odborárov pri DPMK potvrdila Andrea Vindišová. Odborári a DPMK sa v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na zvýšení platov od 16 do 19 percent. Odobriť to ešte musí mesto.



"Ak najneskôr do pondelka (5. 6.) nedôjde k podpísaniu dodatku, čo je hraničný termín, nebude možné udržať sociálny zmier. Pokiaľ v najbližšom výplatnom termíne nebudú mzdy zvýšené podľa dohody, hrozia hromadné výpovede. Zamestnanci ich už majú nachystané," povedala Vindišová s tým, že štrajková pohotovosť tak trvá a nevylučujú ani ďalší ostrý štrajk.



Kolektívne vyjednávanie uzavreli minulý týždeň. Ako pre TASR spresnila hovorkyňa DPMK Vladimír Bujňáková, s odborármi sa dohodli na zvýšení miezd v rozpätí 16 - 19 percent, podľa druhu vykonávanej práce, s platnosťou od 1. mája. Zároveň sa upravili podmienky takzvanej letnej a zimnej odmeny, a to vo výške 250 eur na zamestnanca.



Celkové náklady týchto zmien do konca roka predstavujú necelých 2,5 milióna eur vrátane zákonných odvodov. "Dohodnuté skutočnosti však nie je možné realizovať, pretože si mesto Košice vyhradilo právo schváliť akúkoľvek zmenu v podnikovej kolektívnej zmluve. K dnešnému dňu zatiaľ nedošlo k schváleniu tejto dohody. Robíme maximum pre to, aby sme mestu Košice vyjasnili, prečo sme dohodli práve takéto zvýšenia," vysvetlila Bujňáková.



"V súčasnosti nie sú v plnej miere rozpočtované prostriedky na takéto zvýšenie aj vzhľadom na to, že aktuálny rozpočet nezohľadňuje ani realitu minulého roka," dodáva DPMK s tým, že bude hľadať ďalšie možnosti znižovania nákladov a zefektívnenia procesov tak, aby neminuli väčší objem peňazí, ako je nevyhnutne nutné na zachovanie MHD v meste v prijateľnej kvalite a rozsahu.



Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborové organizácie pri DPMK v januári, a to s cieľom naplnenia hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov. Ostrý štrajk zorganizovali 14. februára, čo paralyzovalo košickú MHD.