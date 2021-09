Odborári blokovali v Poprade dopravu, upozorňujú na nízke mzdy

Poprad 22. septembra (TASR) – Upozorniť na nízke mzdy ľudí na Slovensku bolo cieľom protestného podujatia, ktoré v stredu popoludní v Poprade zorganizoval Odborový zväz (OZ) KOVO. Účastníci priebežne blokovali premávku na Francisciho ulici. Podľa člena predsedníctva OZ KOVO Jozefa Balicu išlo o druhý protest zo série protestov, ktoré organizujú v rámci Slovenska.



"Nízke mzdy nezabezpečujú dôstojnú životnú úroveň tak, ako sa o tom hovorí v Ústave Slovenskej republiky, ako aj Európskej sociálnej charte, ktorými sme vlastne viazaní," uviedol pre TASR Balica.



Mzdy nepostačujú podľa jeho slov predovšetkým mladým rodinám s deťmi. "V Poprade je priemerná mzda 910 eur v čistom. V Prešovskom kraji je to 844 eur v čistom. Po odpočítaní nákladov na bývanie, ktoré predstavujú minimálne 300 až 400 eur a viac, prichádzame na to, že na zabezpečenie ďalších nákladov, ako sú napríklad potraviny, vzdelávanie, doprava, zdravotníctvo a podobne, nezostáva zamestnancom a ich rodinám z čoho platiť účty. Sumy, ktoré som udával, sú vrátane nadčasov a to je pre nás neprijateľné, pretože človek by mal normálnym spôsobom zarobiť toľko ako s nadčasmi a príplatkami," zdôraznil Balica.



Vláde SR odborári vyčítajú zásahy do príjmovej roviny. "Na rok 2022 zmrazila mzdové zvýhodnenia, takzvané príplatky. Ostanú na úrovni v roku 2021. Druhým necitlivým zásahom je, že iniciovala zákon, na základe ktorého výška minimálnej mzdy nebude na úrovni 60 percent z priemernej mzdy tak, ako bolo v zákone stanovené ešte v roku 2020, ale bude iba 57 percent. Ďalší necitlivý zásah je zrušenie indexov jednotlivých stupňov náročnosti práce. To všetko vedie k tomu, že Slovenská republika sa prepadá v rámci poradia v Európskej únii. Čo sa týka hrubých mesačných príjmov, sme tretí od konca. V parite kúpnej sily, to znamená to, čo si človek môže dovoliť kúpiť za svoju mzdu, sme klesli na posledné miesto," vysvetlil Balica.



Odborári apelujú na politikov, aby sa nevenovali iba politickým škriepkam, ale aby brali predovšetkým do úvahy sociálnu situáciu obyvateľov.



"Polovica zamestnancov na Slovensku nezarába ani priemernú mzdu. Podľa štatistiky nejakých 828 eur v čistom zarába polovica a menej zamestnancov," dodal Balica.