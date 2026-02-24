Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Odborári hovoria o zlom hospodárení s financiami v UNLP Košice

Na snímke vľavo predseda základnej odborovej organizácie LOZ Univerzity Louisa Pasteura Košice Peter Zimmermann a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský na tlačovej konferencii k závažným zisteniam v manažmente UNLP Košice po požiari v Bratislave dňa 24. februára 2026. Foto: TASR - Jakub Popelka

Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby došlo k prevereniu podozrení a riešeniu problémov.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Lekárski odborári upozorňujú na situáciu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Hovoria o chybných krokoch manažmentu či nehospodárnom nakladaní s verejnými financiami. Vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby došlo k prevereniu podozrení a riešeniu problémov. O téme ho chcú informovať na utorkovom stretnutí. Vyplýva to z vyjadrení šéfa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského a predsedu základnej odborovej organizácie LOZ UNLP Košice Petra Zimmermanna.

„Máme vážne podozrenie zo systematického zlyhania kontroly, nehospodárneho a účelového nakladania s verejnými prostriedkami. Žiadame o zodpovednosť vedenia UNLP a investično-projektového odboru a vyzývame ministra zdravotníctva Šaška, aby došlo k čo najrýchlejšiemu prevereniu všetkých podozrení a preukázateľnému riešeniu nahromadených problémov,“ poznamenal Zimmermann.

Odborári opakovane hovorili o nehospodárnom nakladaní s verejnými financiami v UNLP. Upozornili napríklad na to, že v nemocnici je niekoľko nových prístrojov, no nepoužívajú sa. Pýtali sa tiež na to, prečo sa nepoužíva most na presuny pacientov z heliportu do nemocnice. LOZ namietalo tiež, že nedošlo k výrazným zmenám a rekonštrukciám po požiari v roku 2024. Poukázalo aj na problémy s parkovaním.
