Odborári knižnice v Košiciach vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Košice 3. marca (TASR) - Štrajkovú pohotovosť v uplynulých dňoch vyhlásili v Knižnici pre mládež mesta Košice (KMK). Odborári sú nespokojní s jej riaditeľkou Kamilou Prextovou. Požadujú, aby odstúpila, prípadne bola odvolaná z funkcie. Prextová pre TASR reagovala, že ju vzniknutá situácia mrzí, no odstúpiť neplánuje. KMK je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Košice. Ide už o tretiu mestskú organizáciu, ktorá je aktuálne v štrajkovej pohotovosti.



Ako pre TASR za odborárov uviedla predsedníčka Základnej organizácie (ZO) SLOVES KMK Eva Petrášová, štrajkovú pohotovosť vyhlásili z dôvodu dlhodobej nespokojnosti so spôsobom riadenia knižnice, porušovania zákona a iných predpisov zo strany riaditeľky, ako aj jej nevhodného správania voči zamestnancom. "Táto nepriaznivá situácia nie je výsledkom posledného týždňa ani mesiaca, ale troch rokov pôsobenia Kamily Prextovej vo funkcii riaditeľky knižnice,"i> spresnila s tým, že na to upozorňovali aj vedenie mesta, napríklad i otvoreným listom z vlaňajšieho augusta. "Príkladov stupňujúceho sa napätia a vedomej manipulácie zo strany riaditeľky KMK je od tej doby omnoho viac," dodala. Pripravujú aj ostrý štrajk.



"Nie som si vedomá, že porušujem nejaké zákony. Čo sa týka môjho odstúpenia, určite tak neplánujem urobiť. Chcela by som vyjsť v ústrety. Ide mi o zamestnancov, nie o odbory. Chcem, aby zamestnanci neprišli o benefity. Nejaký kompromis s odbormi musíme nájsť," reagovala Prextová. Podľa jej slov bola vzájomná komunikácia so zamestnancami doposiaľ na korektnej úrovni. Verí, že to tak zostane aj napriek súčasnej situácii.



Podľa nej sa problémy začali pri vyjednávaní o kolektívnej zmluve. Tvrdí, že odmietla riešenie sporu rozhodcom, keďže stále nie je schválený rozpočet a nebolo by zabezpečené finančné krytie. "Takú kolektívnu zmluvu, ktorá sa týka benefitov za viac ako 400.000 eur, nemôžem podpísať, keď sme v provizóriu," dodala s tým, že od 25. februára neplatí žiadna kolektívna zmluva, čím zamestnanci prišli o množstvo benefitov. "Odborom a zamestnancom som dala ústny prísľub, že ak bude schválený rozpočet mesta, tak im okrem ďalšej valorizácie platov vo výške desať percent od septembra vyplatíme aj 13. a 14. plat. Ani s tým riešením však odbory nesúhlasili," povedala.



ZO SLOVES KMK dôrazne odmieta spájanie štrajkovej pohotovosti s kolektívnym vyjednávaním a platovými podmienkami zamestnancov. "Kolektívne vyjednávanie sme ukončili dňa 26. januára z dôvodu, že riaditeľka KMK odmietla splniť záväzok vyplývajúci z vtedy ešte platnej kolektívnej zmluvy, ku ktorému sa písomne zaviazala. Týmto považujeme tému kolektívneho vyjednávania za uzavretú vec a nebudeme sa k nej ďalej vyjadrovať," dodala Petrášová.



Mestu odborári oznámili vstup do štrajkovej pohotovosti v pondelok (27. 2.). Štrajkovú pohotovosť vyhlásili v uplynulom období aj odborári Bytového podniku mesta Košice a naďalej trvá aj v Dopravnom podniku mesta Košice. Informácie súvisiace s ich požiadavkami mesto vzalo na vedomie. "Ďalšie kroky sú už v rukách vedenia týchto mestských podnikov. Mesto Košice môže pomôcť sprostredkovať rokovania medzi ich vedením a odborármi. Keďže však nemáme schválený rozpočet na tento rok a nachádzame sa v rozpočtovom provizóriu, nevieme odborárom v súčasnosti sľúbiť žiadne riešenia, ktoré budú mať vplyv na tohtoročné výdavky mesta," uviedol pre TASR magistrát.



Prextovú do funkcie riaditeľky knižnice po výberovom konaní zvolilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Očakáva, že aktuálna situácia v KMK sa bude riešiť aj na marcovom rokovaní MsZ, a to v rámci odpočtu plnenia stratégie, ktorú majú odprezentovať riaditelia mestských podnikov.