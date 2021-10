Odborári plánujú budúcu stredu protestovať v Bratislave

Bratislava 22. októbra (TASR) - Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR chystajú budúcu stredu (27. 10.) v poobedných hodinách protestné zhromaždenie pred budovou Úradu vlády SR v Bratislave. Nepáči sa im, že rozpočet nepočíta s valorizáciou platov vo verejnej správe a vyjadriť svoj postoj protestom chcú aj voči znižujúcej sa životnej úrovne. Informovali o tom na sociálnej sieti.



"Ani v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý už vláda poslala do parlamentu, nie sú peniaze na zvýšenie platov pre zamestnancov štátu a verejného sektora," napísali odborári a dodali, že kým títo "bežní" zamestnanci nedostanú pridané nič, naopak, na platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov rozpočet myslí.



Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. "Bez zvýšenia platov v štátnom a verejnom sektore sa najnižšie platové triedy opäť prepadnú pod minimálnu mzdu," upozornili odbory.



Odborári sa so zástupcami štátu počas prvého kola vyjednávania na zvýšení platov v štátnej správe nedohodli. Rokovanie sa uskutočnilo zhruba pred mesiacom, odborári vtedy žiadali 13-percentné zvýšenie.



Opätovná nulová valorizácia je však pre KOZ absolútne neprijateľná, preto v tejto súvislosti, ako aj pre zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickou situáciu obyvateľov Slovenska, chcú v deň konania kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu dať vláde jasne najavo, čo si o ich návrhu myslia.



Protestné zhromaždenie má za cieľ nielen podporiť kolektívnych vyjednávačov, ale aj verejne deklarovať nesúhlas s dramatickým znižovaním životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov, stúpajúcou infláciou, následným zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb, a to všetko aj v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov. "Potlesk nám nestačí," uzavreli odborári.