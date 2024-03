Odborári po požiari v košickej nemocnici žiadajú zabezpečiť bezpečnosť

Bratislava 20. marca (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) a zamestnanci Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach po marcovom požiari apelujú na potrebu zabezpečiť bezpečnosť v budove. "Minimálne by sme chceli počuť, ak by sa to, nedajbože, zopakovalo, ako máme evakuovať pacientov," uviedol vedúci lekár ortopédie košickej nemocnice Ján Pobeha na stredajšej tlačovej konferencii.



Šéf odborárov Peter Visolajský a zamestnanci nemocnice podotkli, že požiar v nemocnici odhalil stav budovy. Tá je podľa nich pre pacientov aj pre personál nebezpečná. Kritizujú tiež, že jej chýba evakuačný plán. Upozornili, že pacienti pripútaní na lôžko, novorodenci aj personál z vyšších poschodí mali pri požiari problém s evakuáciou. Okrem uhorenia podľa nich v nemocnici pri požiari hrozilo riziko udusenia, pretože niektoré okná sa nedali otvoriť. "Nechceme si predstaviť, ak by sa požiar rozšíril ďalej. Mohlo by to skončiť tragicky," skonštatoval neurológ a predseda LOZ UNLP v Košiciach Peter Zimmermann.



Apelujú preto na kompetentných, aby situáciu akútne riešili a zabezpečili bezpečnú univerzitnú nemocnicu na východe Slovenska. "Treba najprv vyriešiť bezpečnosť tejto budovy, ale na to aby to niekedy ešte reálne fungovalo, treba aj začať stavať novú nemocnicu," poznamenal Zimermann. Visolajský v tejto súvislosti skritizoval, že v rámci plánu obnovy UNLP nebola schválená rekonštrukcia budovy. "Košice a východné Slovensko nedostali ani euro z plánu obnovy. Išlo to súkromným nemocniciam," poznamenal.



V súčasnosti podľa zamestnancov v nemocnici naďalej nefunguje psychiatrické oddelenie, z ktorého boli pacienti presunutí na urologickú a internú kliniku. V nemocnici tiež podľa ich slov stále cítiť dym. "Riaditeľstvo udáva, že sa to rieši a vyšetruje. My osobne tam nevidíme žiaden pohyb alebo zmenu," skonštatoval Zimermann.



Požiar v UNLP so silným zadymením vypukol 7. marca zhruba hodinu po polnoci na I. psychiatrickej klinike, ktorá sa nachádza na štvrtom poschodí nemocnice na Triede SNP. Uhasiť sa ho podarilo skoro ráno. Z monobloku evakuovali 404 zo 766 ľudí. Podľa hasičov sa pri požiari v dôsledku nadýchania splodín zranilo deväť ľudí, výšku priamej škody predbežne určili na 100.000 eur. Osobu, ktorá mala požiar spôsobiť, polícia obvinila.